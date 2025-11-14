Aydın'da konkunç cinayet! Evinin önünde öldürüldü
Aydın'ın Söke ilçesinde Faruk Ateş, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ateş olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan H.T, E.B. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY
Atatürk Mahallesi'nde, 9 Kasım'da evinin önünde bulunan Faruk Ateş silahlı saldırıya uğramış, ihbar üzerine gelen ekipler Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.