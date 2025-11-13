İzmit'te 2 çocuğun üzerinden adeta cephanelik çıktı! 52 kesici alet ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurularak üzeri aranan 2 çocuğun üzerinden 52 kesici alet ve şok cihazı ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 21:53

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Doğu Kışla pazar alanında şüphe üzerine A.Ö. ve G.A.V. isimli yaşı küçük şahısların üzerleri arandı.

Yapılan aramada çocukların üzerinden 14 kelebek tabir edilen bıçak, 13 sustalı tabir edilen bıçak, 25 normal bıçak olmak üzere toplam 52 kesici alet ile ve şok cihazı ele geçirildi.

