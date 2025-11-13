Başakşehir'de korkunç olay! Karşı şeride geçti bir aileyi yok etti
İstanbul'da geçtiğimiz gün korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen araç, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobile çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan Yunus Gayrinal ve annesi Gönül Gayrinal hayatını kaybetti. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde feci kazada, aynı aileden anne ve oğlu hayatını kaybetti, diğer oğlu ise ağır yaralandı. Karşı şeride geçen aracın neden olduğu kazada iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan 3 kişiden Yunus Gayrinal (21) ve Gönül Gayrinal (47) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişi Y.G. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.