Başakşehir'de korkunç olay! Karşı şeride geçti bir aileyi yok etti

Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal (İHA)



"KATLİAM GİBİ BİR KAZA"

Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Olay sabah 09.00 sıralarında yaşandı. Araçta Yunus Gayrinal, Gönül Gayrinal ve Y.G. vardı. Aracı Yunus kullanıyordu. Katliam gibi bir kaza olmuş. Karşı taraftan gelen araç onların yoluna geçti, çarpışma orada gerçekleşti. Yunus ve Gönül'ü kaybettik. Y.G. hâlâ hastanede, çok şükür hayati tehlikesi yok. Bu kaza bizi perişan etti, bir aileyi yok etti. Gönül'ün iki küçük kızı var, biri 12, biri 7 yaşında. Hastanede 'Annem öldü mü, gelmeyecek mi?' diye sordular. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz."



Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün gözaltında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN