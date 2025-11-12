Muğla'ya çalışmak için giden kayıp adamdan acı haber

Muğla'nın Datça ilçesinde öğle saatleri bir tarlaya giden Çınar Çümen, yağmurun başlamasıyla tarlaya yakın bölgedeki hayvanlara bakmaya gitti. Yakınlarının haber alamaması üzerine Çümen için arama çalışması başlatılırken acı haber geldi. 46 yaşındaki adam ağaçların altında hareketsiz halde bulundu.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 05:43

Paylaş



ABONE OL

Datça'ya bağlı Emecik Mahallesi Alavara Mevkii'nde, öğle saatlerinde ailesi ile birlikte tarlaya giden Çınar Çümen, yağmurun başlamasının ardından tarlaya yakın bir bölgede bulunan hayvanlarına bakmaya gitti. Çümen'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ve MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ekipleri arama çalışması başlattı. Çümen, ekiplerin çalışmalarının sonucunda akşam saatlerinde bir ağacın altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çümen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çümen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN