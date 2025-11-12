Muğla'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Muğla'da sabah saatlerinde yolcuları taşıyan bir minibüs şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 13 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:16

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Menteşe ilçesinde, Marmaris yolu üzerindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana gelen kazada, 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hemen kazazedelere müdahalede bulundu. Araçta sıkışan bir yolcu UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 13 kişi ayakta tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

