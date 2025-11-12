Kırmızı ışıkta bekleyen otomobille çarpıştı! 1'i çocuk çok sayıda yaralı var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 22:27

Paylaş



ABONE OL

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu üzeri Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet D. (57) idaresindeki 16 AFF 432 plakalı otomobile kırmızı ışıkta durduğu sırada, aynı yönde seyreden Kemalettin T. (54) yönetimindeki 16 K 1963 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile Zahide T. (50), 8 yaşındaki B.B.K. ve Nurcan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN