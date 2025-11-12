Kayseri'de miras meselesinde kan aktı: 4 akrabasını bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasındaki miras meselesi nedeniyle kavga çıktı. Olayda bir şahıs cebinden çıkardığı bıçakla 4 akrabasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 05:09

Paylaş



ABONE OL

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. Akrabalarının bulunduğu bağ evine gelen Ş.P., iddiaya göre miras meselesi nedeniyle akrabaları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P., cebinden çıkardığı bıçakla akrabaları İ.T, D.T., Ş.P. ve Y.P.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Ş.P. ve Y.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ş.P. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan Ş.P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN