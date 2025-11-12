İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi yol trafiğe kapandı

İstanbul Başakşehir'de aralarında yolcu minibüsünün de yer aldığı 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Olayda 12 kişi yaralanırken, Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 12:04

Paylaş



ABONE OL

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN