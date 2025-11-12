Denizli'de dehşet! Kamyonet bahçeye daldı: Ölü ve yaralı var

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kamyonet önce kaldırımdaki ağaca çarptı ardından ise bir evin bahçesine girdi. Korkunç kazada kamyonetin sürücüsü hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 19:25

Paylaş



ABONE OL

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra evin bahçesine giren kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tahir Arslan (37) idaresindeki 20 L 6668 plakalı kamyonet, 4 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra yandaki evin bahçesine girerek durabildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Arslan ile araçta bulunan M.A., Y.A., İ.D. ve A.S. yaralandı.

Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tahir Arslan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN