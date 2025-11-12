Bolu Dağı'nda sağanak! Sürücülere uyarı
Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkili oluyor. Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri sağanak konusunda uyardı.
Gece başlayan sağanak, kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sürüyor.
Sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu, güzergahı kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
