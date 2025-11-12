Antalya'da aile katliamı! Eşi ve 2 çocuğuna ateş açtı: 3 ölü
Antalya'nın Kepez ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle polis memurunun eşi ve 2 çocuğuna silahla ateş açması sonucu 3 kişi öldü. Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş açtı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekiplerin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.