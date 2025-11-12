23 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu! 12 inşaat firmasını 19 milyon lira dolandırmışlar

Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:48

Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin sorumluları oldukları öne sürülen Y.G. (37), A.B. (33) ve A.C'nin (53) de aralarında olduğu 60 şüpheli yakalandı.

23 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonundan görüntü

12 İNŞAAT FİRMASI 19 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI

Şebekenin, 26 paravan şirket üzerinden 12 inşaat firmasını toplam 19 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Paravan şirketlerin hesaplarında ise 1 milyar 815 milyon 435 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında bu şirketler ile şüphelilere ait 111 banka hesabına bloke, 22 otomobile ise el konuldu.