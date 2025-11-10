Sarıyer'de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kullandığı araba ile pikapa çarptı. Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralanırken kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 22:40

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen M.E.A. (17) yönetimindeki 34 UP 8385 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ali K. (64) idaresindeki 53 DS 654 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 UP 8385 plakalı otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü M.E.A. (17), E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. yaralandı. Pikap sürücüsü Ali K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN