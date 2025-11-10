Yaşam

Nazilli’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Mehmet Yağcıoğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nazilli-Aydın kara yolunda meydana geldi. B.B. yönetimindeki 09 AOR 439 plakalı otomobil, bisikletli Mehmet Yağcıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağcıoğlu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağcıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.B'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

