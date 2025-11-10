Nazilli’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Giriş Tarihi: 10.11.2025 22:48

Fotoğraf (DHA)

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağcıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.