Metro durağında şoke eden anlar! Metronun üzerine çıktı: Olay anı kamerada...

Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Anonsla olay yerine gelen güvenlik görevlisinin müdahalesi sırasında trenden atlayan vatandaş olay yerinden kaçtı.

BİR ANDA METRONUN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul'da bir vatandaş, durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke oldu.