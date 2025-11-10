Metro durağında şoke eden anlar! Metronun üzerine çıktı: Olay anı kamerada...
İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı ilginç anlara sahne oldu. Bir vatandaş durağa gelen metronun üzerine atladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik görevlisinin olaya müdahale ettiği görüntüler dikkat çekti.
Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Anonsla olay yerine gelen güvenlik görevlisinin müdahalesi sırasında trenden atlayan vatandaş olay yerinden kaçtı.
BİR ANDA METRONUN ÜZERİNE ÇIKTI
OLAY ERİNE EKİP ÇAĞRILDI
KOŞARAK KAÇTI
Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı.