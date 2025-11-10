Kütahya'da tüyler ürperten olay! Yeni doğan bebek havalandırma boşluğundan atıldı

Giriş Tarihi: 10.11.2025 03:06

Kütahya'da akşam saatleri kan donduran bir olay meydana geldi. İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.