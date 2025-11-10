Çıkmaz sokağa giren alkollü sürücü kaza yaptı

Pendik'te girdiği çıkmaz sokakta merdivenlere çarpan alkollü sürücü yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çamlık Mahallesi'nde L.G. idaresindeki 35 AUF 64 plakalı otomobil, çıkmaz sokaktan geçmeye çalışırken merdivenlere çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkolmetreye üfleyen sürücü L.G'nin 3,25 promil alkollü olduğu belirlendi. Başından yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazada hasar gören otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

