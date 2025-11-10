AFAD büyüklüğünü açıkladı: Sındırgı’da 4,5 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 10.11.2025 01:12

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden depremin büyüklüğünü paylaştı (X - Ekran görüntüsü)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yerin 11.01 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin ardından AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek olası olumsuzluklara karşı inceleme başlattı.

AFAD AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Depremin ardından A Haber ekranlarına bağlanan muhabirimiz Yusuf Gül, depreme ilişkin detayları ve dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

"YAŞANAN ARTÇILARIN HAFİFE ALINMAMASI GEREKİYOR"

Muhabirimiz Yusuf Gül şunları kaydetti:

"Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Uzmanlar, Sındırgı fay hattında depremlerin süreceğine dikkat çekiyor. Jeoloji mühendisleri ve deprem uzmanlarına göre fay hattının üçte ikisi kırılmış durumda. Bu nedenle Sındırgı'da benzer sarsıntıların yaşanması olağan karşılanıyor.

Ancak uzmanlar, yaşanan artçıların hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki riskli yapıların fazlalığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların bu tür binalardan uzak durmalarını ve olası bir sarsıntı anında açık alanlarda bulunmalarını tavsiye ediyor.

Uzmanlar ayrıca, Sındırgı fayının tamamen kırılmadığını ve 35-40 kilometre uzunluğundaki bu fayın içindeki enerjiyi tam olarak boşaltmadığını belirtiyor. Bu nedenle zaman zaman 5'in üzerinde depremlerin yaşanabileceği, hatta ilerleyen dönemde 6.1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana gelebileceği öngörülüyor.

Son dönemde yaşanan 4-4.5 büyüklüğündeki depremler, fay hattının enerjisini yavaş yavaş boşalttığını gösteriyor. Öte yandan bölgede yüzeyde gözlemlenen kırıklar üzerinde incelemeler sürüyor. Uzmanlar bir kez daha "artçıları hafife almayın" çağrısında bulunuyor.

Ayrıca, bazı binaların ağır hasarlı olduğu ve bu yapıların küçük sarsıntılarda bile yıkılma riski taşıdığı belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremde üç binanın yıkıldığını hatırlatan uzmanlar, riskli yapıların yakınında bulunulmaması gerektiğini vurguluyor.

Şu an için Sındırgı'da hayat olağan akışında sürerken, vatandaşların artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olduğu bildiriliyor."