Yüzyılın Konut Projesi için başvuru zamanı! Nasıl ve nereye başvuru yapılacak?
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. E-Devlet başvuruları ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak. Peki başvuru nereye yapılacak? Şartlar neler? Kimlerden başvuru ücreti alınmayacak? İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Buna göre, başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.
15 KASIM'DA SERBEST
10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.