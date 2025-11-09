Yüzyılın Konut Projesi için başvuru zamanı! Nasıl ve nereye başvuru yapılacak?

Giriş Tarihi: 09.11.2025 08:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, " Yüzyılın Konut Projesi "ne başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor (AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Buna göre, başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.