Yüzyılın Konut Projesi için başvuru zamanı! Nasıl ve nereye başvuru yapılacak?

'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. E-Devlet başvuruları ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak. Peki başvuru nereye yapılacak? Şartlar neler? Kimlerden başvuru ücreti alınmayacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor (AA)Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlıyor (AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Buna göre, başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

Başvurular T.C kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak (İHA)Başvurular T.C kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak (İHA)

15 KASIM'DA SERBEST

10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

Sosyal konutta başvurular 18-19 Aralık'ta sona erecek (DHA)Sosyal konutta başvurular 18-19 Aralık'ta sona erecek (DHA)

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

