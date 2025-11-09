Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hakkında aranması bulunan hükümlülere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kasten öldürme suçundan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.G.'nin Gürkuyu Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.