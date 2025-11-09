Niğde'de korkunç kaza: Ölüler ve yaralılar var

Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu kazada ihbar ile olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 16:48

Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeni Çiftlik yolunda ilerleyen 51 BH 111 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Mustafa M. ve Ahmet G. hayatını kaybetti, Muhammed Hamza Ç. ise yaralandı. Yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



