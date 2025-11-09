Maltepe'de 5 katlı binanın balkonundan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Maltepe'de 5 katlı bir binanın 3'ncü katında oturan E.S. bilinmeyen nedenle evindeki balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E.S. kurtarılamadı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Çınar Mahallesi Dikmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki E.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan E.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen E.S. kurtarılamadı.



Olayın ardından polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, çilingir yardımıyla yaşlı adamın evine girerek detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, evde çeşitli psikiyatrik ilaçlar bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

