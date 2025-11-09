Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde bulunan parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 20:00

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'ta bulunan bir alışveriş merkezinin önünde bulunan parkta E.O. ile Y.U. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Y.U., bıçakla E.O.'yu sırtından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.O.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Y.U., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

