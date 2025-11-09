İstanbul'da trafik terörü! Makas atıp tehlikeye soktu: Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Avcılar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.T. ve İ.Y. isimli şahısların yakalandığını duyurarak yeni trafik kanunu teklifinin yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geleceğini söyledi. Yerlikaya, makas atan sürücüye, 90 bin TL idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının 60 gün süreyle trafikten men edileceğini açıkladı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.T. ve İ.Y. yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şahısların yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Gereği Yapıldı. Ehliyet ve aracından 60 gün ayrı kalacaklarını bilseler sizce bu hareketleri yaparlar mı? Mevcut kanunla araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca sadece idari para cezası uygulandı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan sürücüye, 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve

araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"

