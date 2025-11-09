Bingöl'de 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası ölü bulundu

Bingöl'de 5 Kasım'da evden çıkan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy, 3 gündür kayıp olarak aranıyordu. Talihsiz adamın son durumuna ilişkin yapılan açıklamada ormanlık alanda ölü bulunduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 18:22

Yenimahalle'de oturan ve 6 Kasım'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve sivil toplum örgütlerinden oluşan ekipler, Uzunboy'un bulunması için kent merkezi ve kırsalda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, dron desteğiyle havadan ve karadan yürüttüğü arama sonucunda Uzunboy'un cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Dügernan köyü kırsalında buldu.

Uzunboy'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

