Biga'da üzerinde uyuşturucu bulanan zehir taciri tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerini arayarak 39,38 gram metanfetamin ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 19:02

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde narkotik suçlara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 39,38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

