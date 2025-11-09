Antalya'da düğün hazırlığı yapan güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

Antalya’da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker, alkol alan ve otel önünde gürültü yapan iki şahsa uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen şahıslar alkol almayı sürdürünce güvenlik görevlisi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünde şahıslardan Eyüp Taştan, 26 yaşında düğün hazırlığı yapan Tahsin Göker'i bıçaklayarak öldürdü.

09.11.2025

Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde bulunan bir otelde güvenlik görevlisi olan Tahsin Göker (26) ve Talat K.B. gürültü yaparak otel önünde alkol alan Eyüp Taşan. (20) ve Halil S. (18) isimli 2 şahsı uyarmış, uyarılara aldırış etmeyerek alkol almayı sürdüren şahıslar arasında çıkan tartışmada Tahsin Göker göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Eyüp Taşan ve Halil S. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, 2 hafta sonrasına nikah tarihi aldığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Burdur'un Tefenni ilçesine götürüldü.



1 KİŞİ TUTUKLANDI



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen olayın şüphelileri Eyüp Taşan ve Halil S. adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Tahsin Göker ile her hangi bir tanışıklığı olmadığını ve otelin yanında oturduğunu şahısların kendisini uyardığını ve kafa attığını kendisini korumak için bıçağı salladığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından olayın şüphelilerinden Halil S. adli kontrol şartı ile tahliye edilirken, Tahsin Göker'i bıçaklayan ve olay anı güvenlik kameralarına yansıyan Eyüp Taşan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Eyüp Taşan'ın kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

