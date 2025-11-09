Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da Karacaören-Çalış yolu üzerinden seyir halindeki iki otomobil bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 22:24

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİK BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Kazada aynı aileden Yeliz Belikli, Ayhan Belikli, Hayrunnisa Belikli ve Yüksel Özlem Belikli'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

