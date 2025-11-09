"AK Partiliyim" dedi polise ve Başkan Erdoğan'a hakaret yağdırdı! Söyledikleri yalan çıktı
Aydın'da 2.10 promil alkolle araç sürerken yakalanan bir kişi AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu söyleyerek polisi tehdit etti. Alkollü şahıs hem polise hem de Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdırdırırken o görüntüler tepki çekti. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şahsın AK Parti üyesi bile olmadığını açıkladı.
"AK PARTİLİYİM" YALANI! POLİSE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
Aydın'da kardeşine ait engelli aracıyla 2.10 promil alkollü halde polise yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U. ekiplere zor anlar yaşattı. AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu defalarca dile getiren Berna U., görevli polisleri milletvekilini ve il başkanını aramakla tehdit etti. Daha sonra Hakan U. ise Cumhurbaşkanı'na ve polislere hakaretler yağdırdı.
Berna U. yaptığı telefon görüşmesinde AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştuğunu iddia ederek polis memurlarının ismini Milletvekili Mustafa Savaş'a vermekle tehdit etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir" ifadelerini kullandı.
GÖZALTINDA
Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucunda şahsın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla H.Ü. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldığı, şahsın gözaltına alındığı ve mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı.