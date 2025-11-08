Zonguldak’ta silah kaçakçılığı operasyonu!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 01:31

Ereğli ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 10 kişi serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ö.Ç., K.G. ve R.H. tutuklanırken, Y.S., C.C. ve A.İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.