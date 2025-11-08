Rojin Kabaiş'in ölümündeki sırrı telefon çözecek! İspanya'ya gönderildi

Giriş Tarihi: 08.11.2025 07:23

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara sürecin hangi aşamada olduğunu ve nasıl ilerlediğini aktardı.

Rojin Kabaiş

Sabah'ın haberine göre Kara, "24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Fakat olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün. 24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz telefon modeli ve serisi ile ilgili olacağını tahmin ettiğimiz sebeplerden ötürü telefona erişim sağlayamadı. Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevli ile birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar ile davanın doğru şekilde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız" şeklinde konuştu.