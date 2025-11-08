Rojin Kabaiş'in ölümündeki sırrı telefon çözecek! İspanya'ya gönderildi
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturması devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, genç kızın telefonunu İspanya’ya gönderdiklerini, açılınca sonuca yaklaşılacağını söyledi.
Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma, Adli Tıp raporundaki detayların ortaya çıkması ile yeni bir ivme kazandı.
Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara sürecin hangi aşamada olduğunu ve nasıl ilerlediğini aktardı.
Sabah'ın haberine göre Kara, "24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Fakat olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün. 24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz telefon modeli ve serisi ile ilgili olacağını tahmin ettiğimiz sebeplerden ötürü telefona erişim sağlayamadı. Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevli ile birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar ile davanın doğru şekilde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız" şeklinde konuştu.