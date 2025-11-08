İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Dede öldü torun yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 13 yaşındaki bir çocuk, mahallede yaşadığı tartışmanın ardından arkadaşını silahla yaralayıp dedesini öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan çocuğun, daha önce çeşitli suçlardan 9 ayrı kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl mahallesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 13 yaşındaki Y.K. ile A.M. mahalleden birbirlerini tanıyorlardı. İkilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşandı. Tartışma o gün son buldu taraflar birbirinden ayrıldı.

Servet Macit ARAYA GİREN DEDEYE KURŞUN YAĞDIRDI İddiaya göre olay günü ise A.M. dedesi Servet Macit ile mahallede yürürken yine husumetlisi Y.K. ile karşılaştı. İkili kavga etmeye başlayınca dede araya girip ikisini ayırdı. Olay yerinden ayrılan Y.K. kısa bir süre sonra tekrar döndü. Bu kez eline aldığı silahla peş peşe ateş etmeye başladı. 60 yaşındaki Servet Macit aldığı kurşun darbeleri ile yere yığıldı. Torunu A.M.'de bacağından yaralandı.