İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Dede öldü torun yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 13 yaşındaki bir çocuk, mahallede yaşadığı tartışmanın ardından arkadaşını silahla yaralayıp dedesini öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan çocuğun, daha önce çeşitli suçlardan 9 ayrı kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl mahallesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 13 yaşındaki Y.K. ile A.M. mahalleden birbirlerini tanıyorlardı. İkilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşandı. Tartışma o gün son buldu taraflar birbirinden ayrıldı.

ARAYA GİREN DEDEYE KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre olay günü ise A.M. dedesi Servet Macit ile mahallede yürürken yine husumetlisi Y.K. ile karşılaştı. İkili kavga etmeye başlayınca dede araya girip ikisini ayırdı. Olay yerinden ayrılan Y.K. kısa bir süre sonra tekrar döndü. Bu kez eline aldığı silahla peş peşe ateş etmeye başladı. 60 yaşındaki Servet Macit aldığı kurşun darbeleri ile yere yığıldı. Torunu A.M.'de bacağından yaralandı.

DEDE ÖLDÜ TORUN YARALI

Sabah'ın haberine göre Dede torun kanlar içinde yerde yatarken şüpheli Y.K. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan dede Servet Macit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. torunu A.M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Servet Macit memleketi Yalova'da toprağa verildi.

13 YAŞINDA 9 KAYDI ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 13 yaşındaki şüpheli Y.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken daha önceden 3 yaralama, 2 hırsızlık başta olmak üzere 9 kaydının olduğu öne sürüldü. Şüpheli Y.K.'nın ağabeyinde bir süre önce cinayet şüphelisi olarak cezaevine girdiği öğrenildi.