Erzurum’da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı (DHA)

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan İmdat S. ve oğlu Furkan S. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyete götürüldü.

Evinin balkon camına kurşun isabet eden Abdurrahman Erdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evdekiler silah sesleri duymuş, onlar bana telefon açtılar. Hatta dediler 'Bizim evi taramışlar'. O şekilde çok korkmuşlar çocuklar. Allah'tan balkonda kimse olmadığı için kimseye bir şey olmamış, balkonun camını kırmış."