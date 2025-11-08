Adıyaman’da korkunç olay! Beş çocuk babası yaşamına son verdi

Adıyaman’da beş çocuk babası bir kişi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bunalıma girerek evinde tabancayla kendini vurdu.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Mustafa Çektir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, Çektir'in geride not bıraktığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

