Zonguldak’taki köy kahvesi katliamında 2 kişiyi öldürmüştü! Kan donduran detay

'OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPTIĞINI BİLİYORUZ'

Öldürülen Kasım Özcan'ın oğlu K.Ö. ise cinayet şüphelisi Okan Özcan'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, "Biraz agresif, kibirli bir çocuktu. Herkesle sorunu vardı. Çok fazla arkadaşı yoktu. Daha sonrasında polis oldu, Ankara'da yaşıyordu. Bir evlilik yaptı, evliliği eşine şiddet uyguladığı için 5 ay içerisinde sonlandı. Emekliliğini isteyip köye annesinin yanına taşındı. Bundan sonra anne ve babasına baskı uygulamaya başladı. Maddi sebeplerini öne sürüp arsalarını satmalarını istedi. Birkaç arsa satılıp parası kendine verilmeyince babasını boğmaya çalıştığını herkes biliyor. Bundan dolayı da ailesi uzaklaştırma kararı aldırdı. Katil, annesinin yanına gidip gizlice ses kaydı yaptı. Burada da baskı uygulayıp çeşitli bilgiler almak istedi ama o yayınlanan ses kaydını da kesip olayı manipüle etmeye çalıştığını biliyoruz açıkçası.

Açıkçası babamla çok bir sorunu yoktu. Sadece Siyami Özcan'ı, babamın uzaktan akrabası olduğu için ve yaşlı oldukları için zaman zaman hastaneye götürdüğü oluyordu. Katil de bundan rahatsız olduğu için babama da kin beslemeye başladığını düşünüyoruz açıkçası. Bunu da babama söylemişti, 'Neden götürüyorsun onları hastaneye' diye. Çünkü kendilerine muhtaç olmasını istiyordu, ailesinin. Olaydan 1-2 gün önce cins kedilerini internetten sattığını biliyoruz. Onunla da internetten tüfek satın almış. Bu tüfekle de hatta, olaydan 1 gün önce atış talimi yaptığını biliyoruz çünkü çevreden silah sesi duyulmuş kaldığı evden. Olayları belli bir zemine oturtmak için babamın, annesini pazarladığı şeklinde fuhuşla alakalı kelimeler kullanmış ama açıkçası hiçbir dayanağı yoktur. Sadece olayı bir zemine oturtmaya çalışmasıdır. Eski bir polis memuru olduğu için, annesinin de rahatsızlığı var, yürüyemiyor" diye konuştu.