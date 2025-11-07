Zonguldak’taki köy kahvesi katliamında 2 kişiyi öldürmüştü! Kan donduran detay
Zonguldak’ta psikolojik sorunları nedeniyle erken emekli edilen polis memuru Okan Özcan av tüfeğiyle köy kahvesini bastı. İki kişiyi öldürdü, 2 kişiyi ise ağır yaraladı. Katliama görgü tanıkları yaşananları anlattı. Öldürülen Kasım Özcan’ın oğlu K.Ö. ise “Katilin olaydan 1-2 gün önce cins kedilerini internetten sattığını biliyoruz. Onunla da internetten tüfek satın almış” iddiasını ortaya attı. Öte yandan Okan Özcan’in katliamdan bir gün önce atış talimi yaptığı ortaya çıktı.
Olay, 1 Kasım'da Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde meydana geldi. Köy kahvesine gelen Okan Özcan, bir anda etrafa av tüfeği ile ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kasım Özcan, Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, Kasım Özcan ve Aydın Özbakış kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Okan Özcan, Çaycuma Adliyesi'nde tanıdığı bir polise teslim oldu. Özcan ve Özbakış'ın cenazeleri, köyde toprağa verildi. Okan Özcan ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.
AKIL SAĞLIĞI RAPOPU İÇİN HENÜZ İŞLEM YAPILMADI
Cinayet şüphelisi Okan Özcan'ın olaydan bir süre önce cins kedilerini internetten sattığı ve parasıyla da olayda kullandığı av tüfeğini aldığı belirlendi. Saldırının hemen ardından Özcan'ın köyde fuhuş çetesi kurulduğu yönünde paylaşım yaptığı görüldü. Okan Özcan'ın 3 aylıkken annesi ölünce Siyami ve Sevim Özcan çifti tarafından evlatlık alındığı ve onlar tarafından büyütüldüğü belirtildi. 13 yıl boyunca devam ettiği polislik mesleğinden, psikolojik sorunları nedeniyle malulen emekli olduğu öğrenilen Özcan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için rapor alınması sürecinin henüz başlamadığı belirtildi.
'KÖYÜMÜN FUHUŞ ÇETESİ DİYE ANILMASINDAN ÇOK RAHATSIZIM'
Olayın ardından Okan Özcan'ı tanıyanlar ve olayın tanıkları yaşananları anlattı. Fuhuş çetesi iddiasının iftira ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyen Coburlar Köyü Muhtarı İlkay Günsan, "Acımız büyük gerçekten. Köyümün, katilin bu şekildeki iddialarıyla anılmasını istemiyorum. Hiçbir sebep olmadan böyle bir katliam yapması, bunca insanın yardımcı olmasına rağmen bunu yapması, hiçbir anlam veremedik. Köyümün, fuhuş çetesi diye anılmasından çok rahatsızım, acımız büyük. Aileler, 3'er tane evlat öksüz kaldı" dedi.