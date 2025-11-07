Sakarya'da düzensiz göçmen operasyonu! 13 kişi sınır dışı edildi
Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı. İşlemleri tamamlanan 13 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Doğu illerinden kente düzensiz göçmen taşıyacağı tespit edilen S.K'nin (27) kullandığı araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek gişeleri mevkisinde durduruldu.
Araçta, 12 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen S.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca S.K'ye 22 bin 790 lira idari para cezası verildi, araca 15 günlük trafikten men işlemi uygulandı.
İşlemleri tamamlanan 13 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.