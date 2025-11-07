Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü 3 yaralı

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı (DHA)

"KAZA ANINDA BURADA DEĞİLDİM, ZATEN DÜKKAN DA KAPALIYDI"

Kaza anını anlatan restoran çalışanı Habil Sarucan, "Karşı taraftan hızla gelen araç, kontrolü kaybediyor. Önce arkamda bulunan hafif ticari araca çarpıyor. Çartıktan sonra geri geri 4 kişiye çarpıyor, bunlardan 1 kişi vefat ediyor. Diğer 3 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Yarış yaptıkları iddiası var. Kaza anında burada değildim, zaten dükkan da kapalıydı. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla şunu söyleyebilirim, vuran araçtan önce bir araç daha geçiyor hızla, tahmini 150 kilometre hızı vardı. Onun peşinden bu araç 5 saniye sonra gelip vuruyor. Duran halde olduğu için araç çarpıyor, o da haliyle dükkana giriyor" ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.