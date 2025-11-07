Yaşam

Kahramanmaraş'ta 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Kahramanmaraş'ta 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, düzenlenen operasyonla "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.