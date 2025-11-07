Kadın gardiyan ve sevgilisinden iğrenç tuzak! Yapay zeka ile müstehcen video hazırladılar

Giriş Tarihi: 07.11.2025 11:32

Denizli'de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç., bir başka memur olan Hülya T. ile bir süredir anlaşamıyordu. Filiz Ç.'nin haklı tutanağı sonrası görev yeri değişen Hülya T., durumu sevgilisi Enes B.'ye anlattı. Sevgilisinin görev yerinin değişmesine sinirlenen ve geçmişte bilişim suçu sabıkası bulunan sevgili Enes B., akıllara durgunluk getiren bir yönteme başvurdu. Enes B., ve arkadaşları Filiz Ç.'nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekayla Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerini oluşturdu.