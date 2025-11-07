Kadın gardiyan ve sevgilisinden iğrenç tuzak! Yapay zeka ile müstehcen video hazırladılar
Denizli’de cezaevinde görev yapan kadın gardiyan Hülya T., hakkında tutanak tutulmasının ardından bilişim suçlarından hükümlü sevgilisi Enes B. ile birlikte akılalmaz bir plan hazırladı. İddiaya göre ikili, Hülya T. hakkında tutanak tutan meslektaşı Filiz Ç.’den intikam almak amacıyla, yapay zeka teknolojisini kullanarak ona aitmiş gibi görünen müstehcen bir video üretti. Skandal olay, sahte videonun bazı personel arasında dolaşmaya başlamasıyla ortaya çıktı.
Denizli'de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç., bir başka memur olan Hülya T. ile bir süredir anlaşamıyordu. Filiz Ç.'nin haklı tutanağı sonrası görev yeri değişen Hülya T., durumu sevgilisi Enes B.'ye anlattı. Sevgilisinin görev yerinin değişmesine sinirlenen ve geçmişte bilişim suçu sabıkası bulunan sevgili Enes B., akıllara durgunluk getiren bir yönteme başvurdu. Enes B., ve arkadaşları Filiz Ç.'nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekayla Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerini oluşturdu.
ÖNCE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ ARDINDAN ŞİKAYET!
Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.'nin rüşvet aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı. Filiz Ç.'nin bir mahkum yakını ile rüşvet pazarlığı yaptığına dair sahte mesajlar, yapay zekayla oluşturulan müstehcen video ile de hem CİMER'e hem de Ceza İnfaz Kurumuna yabancı ülkelere ait 8 farklı numarayla sahte şikayetlerde bulundu.
Ayrıca Filiz Ç.'nin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler ile sosyal medyadan karlama kampanyalarını destekledi.