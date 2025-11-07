İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

Giriş Tarihi: 07.11.2025 19:34

İstanbul 'da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

(Foto: AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi.

Hem mesai çıkışı nedeniyle hem de okullarda 1 hafta sürecek ara tatilin başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Megakentin her iki yakasına giden Halıcıoğlu ve Avcılar'da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.