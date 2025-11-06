Yokuş aşağı inen tırdan kilolarca patates yola saçıldı

Kayseri'de yokuş aşağı inen bir tırın üzerinde bulunan onlarca kilo patates yola saçıldı. Patateslerin yola saçılması sonrası bölgede bir süre trafik aksadı.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 21:25

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rampa aşağı inen tır makaslarken, üzerinde yüklü onlarca kilo patates yola saçıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu üzerinde seyir eden 06 NAV 16 plakalı patates yüklü tır, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda rampadan inerken makasladı. Makaslayan tır yol ortasında kalırken, üzerinde bulunan onlarca kilo patates yola saçıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri tarafından yol üzerinde güvenlik önlemi alınarak, trafiğin kontrollü şekilde akması sağlandı.

