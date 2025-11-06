Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet duvara vurdu: Bir genç hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde 20 yaşındaki Cafer Uğur Talay’ın kullandığı 31 AZV 887 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Talay, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatay'da devrilerek sürüklenen motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Cafer Uğur Talay idaresindeki 31 AZV 887 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle duvara çarparak sürüklendi. Kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından, talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

