Diyarbakır'da 4. kattan düşen işçi öldü
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 32 yaşındaki M.Y, 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Huzurevleri Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan M.Y, (32) dengesini kaybederek 4. kattan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.Y, ambulansla kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.