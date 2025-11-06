Ağrı'da 2 kadına otomobil çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından biri S.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Diğer kadın ise yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 01:14

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, S. K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğer yaralı kadının durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

