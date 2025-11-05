Parkta alkol alıp sızan şahıs hastanelik oldu
Samsun’da gündüz vakti parkta alkol aldıktan sonra sızan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, İlkadım ilçesindeki Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan şahıs bir süre sonra sızınca yanında bulunan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı alkol alan ve yürümekte zorlanan şahıs, arkadaşlarının yardımıyla bindirildiği ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.