Yaşam

Parkta alkol alıp sızan şahıs hastanelik oldu

Samsun’da gündüz vakti parkta alkol aldıktan sonra sızan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Parkta alkol alıp sızan şahıs hastanelik oldu

Olay, İlkadım ilçesindeki Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan şahıs bir süre sonra sızınca yanında bulunan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı alkol alan ve yürümekte zorlanan şahıs, arkadaşlarının yardımıyla bindirildiği ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN