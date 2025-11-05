Ordu'da taş ocağında göçük! Facianın nedeni ne? Uzman A Haber’de açıkladı

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Olayda 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına bağlanan uzmanlar değerlendirmelerde bulundu. Facianın ardından A Haber ekranlarına bağlanan uzman ve yetkililer açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 18:37

Paylaş



ABONE OL

Olay, 17.00 sıralarında Ordu-Çatalpınar yolu üzerinde bulunan bir taş ocağın şantiyesinde meydana geldi.

Ocakta çalışma sırasında yamaçtan kapan toprak yığınları ile kaya parçaları, iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü. İlk belirlemelere göre 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve çevredeki iş makineleri sevk edildi.

A Haber'e bağlanan SAR-AKAY Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Murat Uzan, facianın nedeninin gevşek zemin kayması olabileceğini belirtti.

Dernek Başkanı Murat Uzan, madenlerde özellikle krom ve benzeri ocaklarda zaman zaman kaya gazı birikimi nedeniyle patlama riski yaşandığını, ancak bu olayda gevşek zemin kaymasının daha olası bir neden olduğunu söyledi.

Uzan, "Bu tür madenlerde genellikle 'domuz damı' adı verilen destekleme sistemi kullanılmadan ilerlenmez. Ancak zeminin yapısal olarak zayıf olduğu bölgelerde göçme riski artar" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uzan, madende sensör sistemlerinin bulunduğunu, bu sistemlerin göçüğün noktasal tespitinde kritik rol oynadığını belirtti. Ekiplerin madenin giriş yönleri ve tünel planlarına göre koordineli şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Göçük altında kalanların birinin iş makinesi operatörü, diğerinin kamyon şoförü olduğu ve araçlarıyla birlikte toprak altında bulundukları bildirildi. Olay ihbarının 16.30–17.00 saatleri arasında geldiği, üzerinden yaklaşık iki saat geçtiği aktarıldı. Uzan, bu sürede araçların bulunduğu alanda hava boşluğu veya yaşam alanı oluşma ihtimalinin bulunduğunu, ancak toprağın yoğunluğu ve göçüğün derinliği nedeniyle durumun sahadaki ekiplerin gözlemleriyle netleşeceğini ifade etti.

"KURTARMA ÇALIŞMALARI KONTROLLÜ YÜRÜTÜLMELİDİR"

İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay, Ordu'daki taş ocağında yaşanan göçükle ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak teknik değerlendirmelerde bulundu.

Erdinç Günay, göçük sırasında iki iş makinesi operatörü ile bir kamyon şoförünün araçlarıyla birlikte enkaz altında kaldığını belirtti. Günay, görüntülerden elde edilen ilk bulgulara göre göçüğün iri kaya parçalarından oluştuğunu, bunun da hava geçişine olanak tanıyarak kurtarma çalışmalarında avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Günay, "Malzeme iri yapılı olduğu için, aralarda hava koridorları oluşma ihtimali var. Bu da içeride kalanlar için oksijen geçişi sağlayabilir. Eğer göçük çok derin değilse ve araçlar ezilmediyse, kabinler yaşam alanı oluşturabilir. Bu, kapalı madenlerdeki yaşam odalarına benzer bir etki yaratabilir" dedi.

Uzman Günay, kurtarma sürecine ilişkin olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda en kritik konu, ikinci bir kayma veya göçük riskinin önlenmesi. Kurtarma ekiplerinin can güvenliği birinci önceliktir. Bölgenin stabilitesi sağlanmadan müdahale edilmemelidir. Arkasından kontrollü şekilde örtü tabakasının kaldırılması gerekir. Bu bir yeraltı kömür madeni değil, açık ocak göçüğüdür; bu nedenle kazı ve temizlik işlemleri yüzeyden yapılabilir."

Aynı zamanda, olay yerinde yapılan gözlemlere göre göçüğün üst kısmında bulunan büyük kaya kütlelerinin yeniden kayma riski taşıdığı ifade edildi. Uzmana göre, bu nedenle sahada kontrollü ilerleme, ekipman ve personel koordinasyonu büyük önem taşıyor.

Günay son olarak, "Eğer araçların üzerindeki yük çok fazla değilse, içeridekiler için bir yaşam üçgeni oluşmuş olabilir. Ancak oksijen seviyesi, göçüğün yoğunluğu ve derinliği sahadaki ekipler tarafından sürekli izlenmelidir. Tüm çalışmalar, hem hızlı hem de güvenli biçimde yürütülmelidir" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN