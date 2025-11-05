Hastaneye yaralı taşıyan ambulans motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 05.11.2025 01:21

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında İmaret Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan bir şahsı hastaneye götürdüğü öğrenilen A.T. idaresindeki 70 EH 112 plakalı ambulans, kavşakta U.P.'nin kullandığı 70 AL 728 plakalı motosikletle çarpıştı.

Fotoğraf (İHA)

Kazada motosiklet ambulansın ön tamponu ile teker arasına ok gibi saplanırken, yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile ambulansta bulunan diğer yaralı çağrılan başka ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.