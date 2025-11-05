Dörtyol'da hapis cezası ile aranan 2 şahıs tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 2 kişi yakalandı. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 11:16

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol İlçesinde dolandırıcılık, parada sahtecilik, hükümlü, tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay 9 gün hapis ve 52 bin 860 TL para cezası bulunan cezaevi firarisi B.Ç ile birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ü.K. isimli 2 şahıs yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

