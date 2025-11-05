Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan anlar: 6 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 05.11.2025 15:47

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.

Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde duman paniği / İHA



İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.