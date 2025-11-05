Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan anlar: 6 kişi hastanelik oldu
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşke binasında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşkesinde korku dolu anlar yaşandı.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.