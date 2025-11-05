Yaşam

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan anlar: 6 kişi hastanelik oldu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşke binasında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi.

AA
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşkesinde korku dolu anlar yaşandı.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

6 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi. Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

