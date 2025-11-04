Kasap dükkanında başlayan kavga kanlı bitti! 2 ölü 2 yaralı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kasap dükkanında başlayan tartışma kavgaya dönüşünde silahlar çekildi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.
Olay anına ilişkin, çevredekiler tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı, diğer bir kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.
Görüntülerde, silahla ateş açan kişinin otomobille kaçtığı da görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.